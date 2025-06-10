Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на херсонское издание "МОСТ". О гибели Нагребецкого журналистам сообщили местные жители.

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Экс-чиновника Херсонской области Нагребецкого нашли мертвым

В селе Тарасовка, что возле Алешек, 9 июня в доме нашли тело известного агрария и чиновника Виктора Нагребецкого. Он мог покончить с собой, хотя точная причина смерти мужчины неизвестна.

Виктор Нагребецкий был внесен в базу "Миротворец". Отмечается, что он сотрудничал с российскими войсками и якобы "помогал им в сбыте похищенной сельхозпродукции". Чем он занимался во время оккупации Херсонщины – неизвестно.

Нагребецкий в 2006 и 2015 годах избирался депутатом Херсонского областного совета от "Партии регионов" президента-беглеца Януковича. Он занимал должность председателя профильной "аграрной" комиссии, ведь занимался сельским хозяйством и возглавлял открытое акционерное общество "Искра".

Виктор Нагребецкий любил спорт. В 2010-2014 годах он возглавлял Херсонскую областную федерацию легкой атлетики. Также в свое время Нагребецкий был соучредителем Алешковской районной организации охотников и рыболовов "Возрождение фауны" вместе с бизнес-партнером Алексея Журавко Гурами Апостолиди.

К слову, оккупанты до сих пор контролируют Олешковскую общину в Херсонской области. Там проживает пятая часть местных жителей, но эти подсчеты приблизительные. Точное количество людей, которые остались в Алешках и соседних населенных пунктах не публикуется. ВСУ намерены вернуть оккупированную часть области под свой контроль и даже включали в Алешках гимн Украины с помощью дронов.