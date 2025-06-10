Про це пише 24 Канал з посиланням на херсонське видання "МОСТ". Про загибель Нагребецького журналістам повідомили місцеві жителі.

Дивіться також Воював на Донеччині та Курщині: ЗСУ ліквідували комбата з "Ахмату" Бувайсара Умханова

Експосадовця Херсонщини Нагребецького знайшли мертвим

У селі Тарасівка, що біля Олешок, 9 червня в будинку знайшли тіло відомого аграрія та посадовця Віктора Нагребецького. Він міг накласти на себе руки, хоча точна причина смерті чоловіка невідома.

Віктор Нагребецький був внесений до бази "Миротворець". Зазначається, що він співпрацював з російськими військами та нібито "допомагав їм у збуті викраденої сільгосппродукції". Чим він займався під час окупації Херсонщини – невідомо.

Нагребецький у 2006 та 2015 роках обирався депутатом Херсонської обласної ради від "Партії регіонів" президента-втікача Януковича. Він обіймав посаду голови профільної "аграрної" комісії, адже займався сільським господарством та очолював відкрите акціонерне товариство "Іскра".

Віктор Нагребецький любив спорт. У 2010-2014 роках він очолював Херсонську обласну федерацію легкої атлетики. Також свого часу Нагребецький був співзасновником Олешківської районної організації мисливців та рибалок "Відродження фауни" разом з бізнес-партнером Олексія Журавка Гурамі Апостоліді.

До слова, окупанти досі контролюють Олешківську громаду на Херсонщині. Там проживає п'ята частина місцевих жителів, але ці підрахунки приблизні. Точна кількість людей, які залишилися в Олешках та сусідніх населених пунктах не публілкується. ЗСУ мають намір повернути окуповану частину Херсонської області під свій контроль та навіть вмикали в Олешках гімн України за допомогою дронів.