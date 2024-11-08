Відповідне відео опублікувала 124 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, пише 24 Канал.
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В Олешках залунав гімн України
Тепер музику в Олешках замовляємо ми, а що може бути краще за гімн України!,
– ідеться в підписі до відео.
Бійці 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розповіли, що у співпраці зі Службою безпеки України успішно провели незвичну операцію на окупованій території. Через портативні колонки, які непомітно доставлені дронами, вони ввімкнули гімн України прямо в серці тимчасово окупованого міста.
"Цей звук не просто музика. Це символ нашої незламності та безперервної боротьби, а також нагадування ворогу про те, що Україна поруч, що б вони не робили і як би не ховалися", – наголосили захисники.
Як лунав гімн України в Олешках: дивіться відео