Так или иначе, Венгрия остается членом ЕС, поэтому Украине придется налаживать отношения с этой страной. Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Алексей Кошель, отметив, что для этого, возможно, следует использовать резкие методы.

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Как можно повлиять на Орбана

Советник президента Венгрии Балаж Орбан после голосования за начало переговоров об Украине вступления в ЕС намекнул, что Венгрия и дальше продолжит выступать против решения Евросоюза.

В частности, он отметил, что в последующие годы придется принять более 70 единодушных решений по судьбе Украины в ЕС. Хотя при принятии окончательных решений Виктор Орбан может не быть премьером Венгрии, налаживать отношения с Будапештом придется.

Несмотря на то, что Орбан вставляет нам палки в колеса и дружит с Путиным, он чрезвычайно сложный политик. Он имеет серьезную политическую биографию и всегда был игроком. Думаю, это важно для понимания психологии Орбана и влияния (на него),

– отметил Алексей Кошель.

Украинская политика в отношении Венгрии в определенном смысле была ошибочной. Так, политолог привел пример, как возмущался Будапешт, когда в 2022 году в замке "Паланок" (Мукачево) вместо статуи турула – мистической птицы, которая является венгерским национальным символом – установили трезубец. Такое решение тогда приняли мукачевские городские власти.

Венгерские парламентарии подвергли резкой критике решение. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто даже вызвал временного поверенного в делах Украины.

"Будапешт оказалась к этому уязвимой. Речь идет не об одном туруле, а о комплексе мероприятий, где бы Украина могла продемонстрировать силу. Я стараюсь акцентировать на болевых точках Орбана, и не исключаю, что нам эти болевые точки нужно использовать по крайней мере в будущем. Потому что он уважает язык силы и, очевидно, мы должны ее демонстрировать", - подчеркнул Кошель.

Пока что Украина в вопросах по Венгрии демонстрирует только поощрения и снисходительности.

Орбан зависим от двух стран

К тому же заметим, что Виктор Орбан зависим не только от России, но и Китая. Однако он пытается всячески доказать свою самостоятельность.

Эта зависимость проявляется не только в ценах энергоносители и экономических факторах. Думаю, дело в том, что Орбан хочет быть самостоятельным игроком на европейской политической шахматной доске. Не зря, он постоянно дает упреки, что у него "самостоятельная игра" и он ни на кого не ориентируется,

– отметил Кошель.

Но при этом сейчас политика Орбана привела к тому, что от него все в Европе отвернулись и говорят об этом публично. Ярким примером станет голосование за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, которое приняли без главы Венгрии.

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