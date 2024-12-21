Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам Орбана, можно провести переговоры с Россией и Украиной и "заблаговременно переоформить право собственности" на газ.

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Орбан о транзите газа через Украину

Так, Орбан планирует, чтобы он не считался российским до того, как попадет на территорию Украины.

Что если газ будет принадлежать покупателям еще до достижения территории Украины?

– высказал свою идею венгерский премьер.

По его словам, газ, поступающий в Украину, больше не будет российским, а станет венгерским.

Сейчас Венгрия получает российский газ через трубопровод "Турецкий поток", и Орбан заявил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Однако, примут ли такое предложение Россия и Украина - еще не ясно. Украина не готова продлевать пятилетнее соглашение по транзиту газа через свою территорию, которое заканчивается в конце года, из-за опасений, что это может обеспечить дополнительные доходы России.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на любые условия, которые позволят России зарабатывать на войне.

К слову, ранее Виктор Орбан объяснил, что Дональд Трамп не смог завершить войну в Украине из-за законодательных ограничений в США, запрещающих избранному президенту вести переговоры до вступления в должность.