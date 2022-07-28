Орбан не хочет, чтобы Венгрия стала иммиграционной страной

Глава правительства Венгрии прокомментировал свое скандальное заявление во время встречи с австрийским коллегой Карлом Негаммером в Вене. Орбан отметил, что он в "полном согласии" с австрийским канцлером по вопросу антисемитизма и расизма.

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Когда Орбан объяснял свои слова, что венгры не должны стать "смешанной расой", он сказал, что выступает против миграции. Глава венгерского правительства заявил, что не хочет, чтобы Венгрия стала иммиграционной страной и чтобы миграция усилилась в его стране.

Я всегда придерживался такого взгляда и буду его придерживаться, у него нет биологической основы. Для нас это не расовая проблема. Это вопрос культуры. Проще говоря, нашу цивилизацию нужно сохранить такой, какова она сейчас,

– сказал венгерский премьер.

Также Орбан, поддерживающий теплые отношения с владимиром путиным, добавил, что его скандальное высказывание якобы было двусмысленным.

"Так случается, что иногда я выражаюсь двусмысленно. Это цивилизационная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма. Речь идет не о расизме, а о культурных различиях", – резюмировал он.

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Высказывания Орбана были осуждены внутри Венгрии и за пределами. В частности, депутат Европарламента Каталин Чех сказала, что высказывания Орбана "показывают настоящее лицо режима".

Румынский евродепутат Алин Митуца заявил, что разговоры о расовой "чистоте" являются заблуждением. Советница же премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним.

Заметим, что в 2021 году Еврокомиссия выступила с проектом миграционной реформы, чтобы снизить нагрузку на страны, принимающие больше мигрантов. Венгрия выступила против квот и блокировала утверждение бюджета ЕС.

Беженцев и мигрантов, задержанных в Венгрии, власти без дальнейших разбирательств отправляют обратно в Сербию, откуда они прибывают. Орбан цинично предлагал открыть для беженцев коридор в Европу через территорию Венгрии.

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