Орбан не хоче, щоб Угорщина стала імміграційною країною

Глава уряду Угорщини прокоментував свою скандальну заяву під час зустрічі з австрійським колегою Карлом Негаммером у Відні. Орбан зазначив, що він в "цілковитій згоді" з австрійським канцлером щодо питання антисемітизму та расизму.

До речі Орбан заявив, що Україна не переможе росію за допомогою поточної стратегії НАТО

Коли Орбан пояснював свої слова, що угорці не повинні стати "змішаною расою", він сказав, що виступає проти міграції. Глава угорського уряду заявив, що не хоче, щоб Угорщина стала імміграційною країною, і, щоб міграція посилилася в його країні.

Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз,

– сказав угорський прем'єр.

Також Орбан, який підтримує теплі відносини з владіміром путіним, додав, що його скандальне висловлювання нібито було двозначне.

"Так стається, що інколи я висловлююсь двозначно. Це позиція цивілізаційна. Ми пишаємось тим, чого Угорщина досягла в боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності", – резюмував він.

Від Орбана через скандальну заяву пішла радниця

Висловлювання Орбана засудили всередині Угорщини та за межами. Зокрема, депутатка Європарламенту Каталін Чех сказала, що висловлювання Орбана "показують справжнє обличчя режиму".

Румунський євродепутат Алін Мітуца заявив, що розмови про расову "чистоту" є оманою. А радниця прем'єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним.

Зауважимо, що у 2021 році Єврокомісія виступила з проєктом міграційної реформи, щоб знизити навантаження на країни, що приймають найбільше мігрантів. Угорщина виступила проти квот і блокувала затвердження бюджету ЄС.

Біженців та мігрантів, затриманих в Угорщині, влада без подальших розглядів висилає назад до Сербії, звідки вони прибувають. Орбан цинічно пропонував відкрити для біженців коридор до Європи через територію Угорщини.

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