Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что Орбан в последнее время стал достаточно конструктивным и осторожным. Украина готова к диалогу и в случае трудностей может обратиться к Европейскому Союзу.

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Цель визита Орбана

Недавно Венгрия выдвинула 11 пунктов, которые должен выполнить Киев для вступления Украины в ЕС. По словам Лесного, основная цель визита Орбана есть как раз эти пункты, как раз о них будут говорить Зеленский и Орбан. Украинская сторона к этому готовилась, наша страна рассматривает предложенные Венгрией пункты, однако не готова пойти на кардинальные уступки.

Поэтому место для диалога есть, также есть желание с обеих сторон,

– отметил политолог.

Лесной рассказал, что Орбан является гонцом от Путина. Однако, какие бы условия от российского диктатора он не предложил, Украина на это не пойдет и не поступится своими принципами.

Послушать можно, но реагировать нужно будет соответствующим образом,

– отметил политолог.

Мощный сигнал

То, что Орбан приехал в Киев является очень серьезным сигналом. Лесной объяснил, что сам факт его приезда является положительным моментом. Орбан мог приехать или для собственного шантажа, или же ему нужно подыграть Европе и показать свою конструктивность.

С того момента, когда Венгрия в Евросоюзе начала председательствовать, накануне он был слишком конструктивным. Его пассажи в сторону Украины были более или менее умеренные,

– добавил политолог.

Орбан не сорвет планы Украины

По его словам, Орбан для Украины является понятным политиком относительно его амбиций и слабых сторон. Он умеет гнуть свою линию, но гнется, когда на него давят. Поэтому точные результаты Украина увидит после итоговой пресс-конференции.

В целом Украина должна выражать готовность к диалогу, однако при появлении трудностей, апеллировать к европейским коллегам, которые имеют влияние на премьера Венгрии.

Да, он является неприятным элементом, но не такой, который может сорвать наши планы,

– подчеркнул Лесной.