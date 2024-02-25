Его кандидатура была поддержана единогласно – 6 голосов “За”. Что известно о новоизбранном главе НАПК – передает 24 Канал.

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Что известно о Павлющике

Победителем конкурса на должность нового главы НАПК 25 февраля стал Виктор Павлущик. Решением комиссии он стал победителем среди 64 кандидатов. Он получил поддержку как международников, так и правительственной квоты. Далее решение по рекомендации отборочной комиссии должно утвердить Правительство.

Конкурсная комиссия определила, что Виктор Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добродетели,

– сообщили в агентстве.

Сейчас Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Известно, что в 2008 году мужчина получил диплом специалиста Национальной академии Службы безопасности по специальности "Правоведение". Он получил квалификацию юриста со знанием английского языка. В 2014 году Павлущик получил диплом специалиста КНУ имени Тараса Шевченко – специальность "Международный бизнес", квалификация экономист-международник.

Деятельность НАПК