Его кандидатура была поддержана единогласно – 6 голосов “За”. Что известно о новоизбранном главе НАПК – передает 24 Канал.
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Что известно о Павлющике
Победителем конкурса на должность нового главы НАПК 25 февраля стал Виктор Павлущик. Решением комиссии он стал победителем среди 64 кандидатов. Он получил поддержку как международников, так и правительственной квоты. Далее решение по рекомендации отборочной комиссии должно утвердить Правительство.
Конкурсная комиссия определила, что Виктор Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добродетели,
– сообщили в агентстве.
Сейчас Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.
Известно, что в 2008 году мужчина получил диплом специалиста Национальной академии Службы безопасности по специальности "Правоведение". Он получил квалификацию юриста со знанием английского языка. В 2014 году Павлущик получил диплом специалиста КНУ имени Тараса Шевченко – специальность "Международный бизнес", квалификация экономист-международник.
Деятельность НАПК
- Недавно НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении Ростислава Шурмы – заместителя главы ОП. Его обвиняют в использовании должностных полномочий в свою пользу и пользу своей семьи.
- НАПК внесло в список спонсоров войны против Украины уже почти 50 компаний. Больше всего из них из Китая – 14. На втором месте США – 7 компаний. Все остальные – преимущественно из стран Европейского Союза.
- НАПК приняло решение исключить компанию Liberian International Ship & Corporate Registry из списка спонсоров войны. Та выполнила все условия – в частности, все суда "Совкомфлота" уже исключены из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.