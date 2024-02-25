Його кандидатуру було підтримано одноголосно – 6 голосів "За". Що відомо про новообраного очільника НАЗК – передає 24 Канал.
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Що відомо про Павлющика
Переможцем конкурсу на посаду нового голови НАЗК 25 лютого став Віктор Павлущик. Рішенням комісії він став переможцем з-поміж 64 кандидатів. Він отримав підтримку як міжнародників, так і урядової квоти. Далі рішення по рекомендації відбіркової комісії має затвердити Уряд.
Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності,
– повідомили в агенстві.
Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
Відомо, що у 2008 році чоловік отримав диплом спеціаліста Національної академії Служби безпеки за спеціальністю "Правознавство". Він здобув кваліфікацію юриста зі знанням англійської мови. У 2014 році Павлущик отримав диплом спеціаліста КНУ імені Тараса Шевченка – спеціальність "Міжнародний бізнес", кваліфікація економіст-міжнародник.
Діяльність НАЗК
- Нещодавно НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно Ростислава Шурми – заступника глави ОП. Його звинувачують у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.
- НАЗК внесло у список спонсорів війни проти України вже майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю – 14. На другому місці США – 7 компаній. Всі інші – переважно з країн Європейського Союзу.
- НАЗК прийняло рішення виключити компанію Liberian International Ship & Corporate Registry зі списку спонсорів війни. Та виконала всі умови – зокрема, усі судна "Совкомфлоту" вже виключені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.