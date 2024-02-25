Його кандидатуру було підтримано одноголосно – 6 голосів "За". Що відомо про новообраного очільника НАЗК – передає 24 Канал.

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Що відомо про Павлющика

Переможцем конкурсу на посаду нового голови НАЗК 25 лютого став Віктор Павлущик. Рішенням комісії він став переможцем з-поміж 64 кандидатів. Він отримав підтримку як міжнародників, так і урядової квоти. Далі рішення по рекомендації відбіркової комісії має затвердити Уряд.

Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності,

– повідомили в агенстві.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Відомо, що у 2008 році чоловік отримав диплом спеціаліста Національної академії Служби безпеки за спеціальністю "Правознавство". Він здобув кваліфікацію юриста зі знанням англійської мови. У 2014 році Павлущик отримав диплом спеціаліста КНУ імені Тараса Шевченка – спеціальність "Міжнародний бізнес", кваліфікація економіст-міжнародник.

Діяльність НАЗК