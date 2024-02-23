Шурму звинувачують у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

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Подробиці схеми

Повідомляється, що у 2022 році Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях Комітету були залучені Міненерго, НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку".

Рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу посадовця, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями,

– повідомили у НАЗК.

Зокрема стало відомо, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, які здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.

Ба більше, сам Шурма у період з 2019-го по 2021 рік входив до складу наглядової ради інвестиційного фонду "Геліос", яка є співзасновником трьох із названих вище компаній.

У НАЗК з'ясували, що посадовець, використовуючи повноваження у Комітеті, сприяв погашенню заборгованості перед компаніями брата.



НАЗК склало протокол щодо ШУРМИ / Інфографіка НАЗК

Яке покарання загрожує посадовцю

НАЗК склалр щодо дій Ростислава Шурми протокол за частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Його вже скерували до суду.

Якщо Шурму визнають винним, суд може призначити покарання у вигляді штрафу. Також дані про посадовця внесуть до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.