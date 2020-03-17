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      Виктор Чумак подал в отставку: детали

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      Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку. Он поблагодарил всех за поддержку.

      Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в фейсбук.

      К теме Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора

      Отметим, что сегодня Верховная Рада поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором. Она займет руководящую должность в Офисе генпрокурора, которая оставалась вакантной после отставки Руслана Рябошапки 5 марта.

      Что известно о Викторе Чумаке?
      Чумаку 61 год, он родился в Хмельницком. Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции и народный депутат Украины 7 и 8 созывов. В 2015 году считался одним из фаворитов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, однако проиграл конкуренцию Артему Сытнику. Большая часть политической деятельности Виктора Чумака связана с антикоррупционной деятельностью. Он работал членом НАПК, был заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции и председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

      4 января Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора. Такое решение экс-генпрокурор принял из-за ликвидации военной прокуратуры. Последнее произошло в рамках реформы ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Офис генпрокурора Виктор Чумак Новости Украины Новости политики
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