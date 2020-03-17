Віктор Чумак подав у відставку: деталі

Виконуючий обов'язки глави Офісу генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку. Він подякував всім за підтримку.

Відповідну заяву він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора

Відзначимо, що сьогодні Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Вона займе керівну посаду в Офісі генпрокурора, яка залишалася вакантною після відставки Руслана Рябошапки 5 березня.

Що відомо про Віктора Чумака?Чумакові 61 рік, він народився у Хмельницькому. Віктор Чумак – український юрист, генерал-майор юстиції та народний депутат України 7 і 8 скликань. У 2015 році вважався одним з фаворитів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, втім програв конкуренцію Артему Ситнику. Більша частина політичної діяльності Віктора Чумака пов'язана з антикорупційною діяльністю. Він працював членом НАЗК, був заступником голови комітету ВРУ з питань запобігання корупції та головою комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.



4 січня Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора. Таке рішення ексгенпрокурор ухвалив через ліквідацію військової прокуратури. Останнє відбулося у межах реформи ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора.