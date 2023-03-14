Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

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По ее словам, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.

Источники журналистки отметили, что это становится проблемой.

Россияне получают внж, паспорта, гражданство других стран и едут к нам. Надо проблему решать на государственном уровне. Не надо, безусловно, запрещать въезд кому-либо из России. Но фильтр даже вне механизма санкций, вероятно, нужен,

– написала журналистка Наталья Лигачева.

Альбац спокойно путешествует по украинским городам

Еще 7 марта Евгения Альбац сообщила у себя в соцсетях, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже публиковала фото из Одессы.

Она запостила фото с места прилетов в Киеве, что категорически запрещено, и написала "бахнуло знатно".

Евгения Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным. Так, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределом добра и зла".

А в марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать разгрома российской армии".

Кратко о российской пропагандистке