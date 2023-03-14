Про це з посиланням на власні джерела повідомила шеф-редакторка інтернет-видання "Детектор медіа" Наталія Лигачова.

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За її словами, Альбац перетнула український кордон не за російським паспортом, а за паспортом громадянки Ізраїлю. Крім того, жодної інформації щодо заборони в'їзду Альбац в Україну правоохоронці не отримували.

Джерела журналістки зауважили, що це уже стає проблемою.

Росіяни отримують внж, паспорти, громадянство інших краін та пнуться до нас. Треба проблему вирішувати на державному рівні. Не треба, безумовно, забороняти в'ізд будь-кому з Росіі. Але фільтр навіть поза механізмом санкцій, певно, потрібен,

– написала журналістка Наталія Лигачова.

Альбац спокійно подорожує українськими містами

Ще 7 березня Євгенія Альбац повідмила у себе у соцмережах, що прибула до Хмельницького. Після того вона побувала у Вінниці та Києві, а в неділю 12 березня вже публікувала фото з Одеси.

Вона запостила фото з місця прильотів в Києві, що категорично заборонено, та написала "бабахнуло знатно".

Євгенія Альбац відзначилася неоднозначними висловлюваннями щодо війни, зокрема непрямо висловлюючи підтримку російським військовим. Так, у вересні 2022 року вона обурювалася недостатній укомплектованості російської армії, називаючи зловживання російських чиновників у забезпеченні армії "за межею добра і зла".

А в березні 2023 року під час обговорення війни Росії проти України вона прямо заявила, що "залишається, на жаль чи на щастя, лояльною своєму прапору", тож "не може бажати розгрому російської армії".

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