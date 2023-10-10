И рядовые люди, и эксперты замечают сходство действий ХАМАС и россиян. Это наталкивает на мысль, что авторы обеих военных операций одни и те же.
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Что говорят украинки из Израиля о войне
Виктория Друзенко пережила российскую оккупацию в Буче и уехала в Иерусалим. По ее словам, то, что происходило в пригородах Киева (Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Иванкове), очень похоже на то, что произошло в Израиле.
Сценарий повторяется. Такое впечатление, будто сценаристы одни и те же,
– уверенно говорит она.
Женщина не хочет уезжать из Израиля – устала бежать от войны. Она считает, что будет полезнее на Ближнем Востоке, где будет помогать беженцам из Украины.
Женщины, давшие комментарий журналистам / Фото "Радио Свобода"
Саша Гин – украинка в Холоне. Это город на Средиземноморском побережье к югу от Тель-Авива.
Для меня это было очень сложно, ведь я так же проснулась в Харькове 24 февраля 2022 года. Очень сильные флешбеки,
– делится Саша.
Холон на карте Израиля
Анна и ее семья надеются уехать из Газы. После обстрела ЦАХАЛом их района люди живут в другом. Она говорит, что должен быть зеленый коридор, чтобы выехать в Египет, и надеется на помощь посольства.
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Журналисты "Радио Свобода" отмечают, что украинские дипломаты готовят чартерный рейс в Молдову. Из-за войны в Украине прямые рейсы невозможны.
Екатерина Сенченко – украинка в Нагарии, городе в Северном округе Израиля. Оттуда достаточно далеко до Тель-Авива и Сектора Газа, а ближайший большой город – Хайфа. Впрочем, и там готовятся к войне.
ХАМАС не может нам навредить, но у нас здесь прямо под боком Ливан, где есть "Хезболла",
– говорит Екатерина.
И действительно: Нагария прямо к югу от Ливана. Обстрелов в этом районе нет, но люди понимают, что война может прийти и к ним. Все бомбоубежища открыты.
Нагария на карте Израиля
Страшные параллели
- Когда первые эмоции от обстрела Израиля немного утихли, все бросились анализировать новую войну ХАМАС против ЦАХАЛа и увидели поразительное сходство. В эфире Sky News спикер ХАМАС заявил, что они не убивали гражданских, а все показанные убийства являются израильской пропагандой – прямо как в Буче.
- В кибуце Беэр нашли тела более ста убитых евреев, и это только начало: новые свидетельства о массовых убийствах будут появляться еще. Только что стало известно, что террористы вырезали 40 детей и младенцев.
- Украинские власти с самого начала конфликта на Ближнем Востоке заявили, что это выгодно Кремлю. Политологи указывают, что именно Россия могла научить ХАМАС сбрасывать взрывчатку дронами.