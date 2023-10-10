І пересічні люди, і експерти помічають подібність дій ХАМАС і росіян. Це наштовхує на думку, що автори обох військових операцій ті самі.
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Що говорять українки з Ізраїлю про війну
Вікторія Друзенко пережила російську окупацію в Бучі та виїхала до Єрусалиму. За її словами, те, що відбувалося у передмістях Києва (Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Іванкові), дуже схоже на те, що відбулося в Ізраїлі.
Сценарій повторюється. Таке враження, ніби сценаристи одні і ті ж,
– упевнено каже вона.
Жінка не хоче їхати з Ізраїлю – втомилася бігти від війни. Вона вважає, що буде кориснішою на Близькому Сході, де допомагатиме біженцям з України.
Жінки, які дали коментар журналістам / Фото "Радіо Свобода"
Саша Гін – українка в Холоні. Це місто на Середземноморському узбережжі на південь від Тель-Авіва.
Для мене це було дуже складно, адже я так само прокинулась у Харкові 24 лютого 2022 року. Дуже сильні флешбеки,
– ділиться Саша.
Показуємо Холон на карті Ізраїлю
Ганна і її родина сподіваються виїхати з Гази. Після обстрілу ЦАХАЛом їхнього району люди мешкають в іншому. Вона говорить, що має бути зелений коридор, аби виїхати до Єгипту, і сподівається на допомогу посольства.
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Журналісти "Радіо Свобода" зазначають, що українські дипломати наразі готують чартерний рейс до Молдови. Через війну в Україні прямі рейси неможливі.
Катерина Сенченко – українка в Нагарії, місті в Північному окрузі Ізраїлю. Звідти досить далеко до Тель-Авіва та Сектора Гази, а найближче велике місто – Хайфа. Утім, і там готуються до війни.
ХАМАС не може нам нашкодити, але в нас тут просто під боком Ліван, де є "Хезболла",
– каже Катерина.
І справді: Нагарія просто на південь від Лівана. Обстрілів у цьому районі немає, але люди розуміють, що війна може прийти і до них. Усі бомбосховища відкриті.
Нагарія на мапі Ізраїлю
Страшні паралелі
- Коли перші емоції від обстрілу Ізраїлю трохи вщухли, всі кинулися аналізувати нову війну ХАМАС проти ЦАХАЛу й побачили разючу схожість. В ефірі Sky News спікер ХАМАС заявив, що вони не вбивали цивільних, а всі показані вбивства є ізраїльською пропагандою – просто як у Бучі.
- У кібуці Беер знайшли тіла понад ста убитих євреїв, і це тільки початок: нові свідчення про масові вбивства будуть з'являтись іще. Щойно стало відомо, що терористи вирізали 40 дітей і немовлят.
- Українська влада від самого початку конфлікту на Близькому Сході заявила, що це вигідно Кремлю. Політологи вказують, що саме Росія могла навчити ХАМАС скидати вибухівку дронами.