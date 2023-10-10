Мету дещо зміненої тактики росіян та інші важливі події на фронті проаналізував у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Чергова дронова атака

Росія продовжує атакувати українські міста з використанням дронів типу "Шахед". В ніч на 10 жовтня було запущено 36 безпілотників, збито 27.

Статистика збиття дещо впала, коли дрони почали атакувати південні регіони. Це пов'язано зі складністю визначити траєкторію руху БпЛА, коли їх запускають з моря групами, пояснив Світан.

Він вважає, що збільшення щільності мобільних груп на Півдні України та використання хоча б засобів відстежування системи Patriot могли б дещо поліпшити ситуацію з обороною неба.

Повний огляд фронту від Світана: дивитись відео

Атаки по Криму продовжаться

Тим часом аналітики з Інститут вивчення війни дійшли висновку, що атаки по тимчасово окупованому Криму мають набагато глибший характер, ніж здається на перший погляд. Отже, питання Криму цілком може бути вирішене швидше.

По Криму ми підійшли креативно до тої міри, що комплекси, які мали перехоплювати ракети самі постраждали від них. Підхід до знищення С-400 був грамотний, і зрештою росіяни їх втратили,

– зауважив полковник запасу.

Він переконаний, аби не втратити інші комплекси, розгортати нові окупанти не будуть. Намагатимуться прикривати небо з допомогою ЗРК. До того ж багато систем ППО вони перетягують для прикриття Керченського мосту, оголюючи ділянки по західному берегу.

Також зараз сили оборони активно працюють по півночі півострова – в Джанкої, який є потужним військовим хабом окупантів.

Ситуація на фронті

Зараз на фронті також фіксуються щоденні просування в напрямку Токмака на кількасот метрів. Військовий аналітик переконаний, що Генштаб обрав тактику зосередити зусилля на одному найперспективнішому напрямку, аби досягти значних успіхів.

На Мелітопольський напрямок не надто впливатимуть погодні умови, адже сили оборони рухаються без авіації, з допомогою штурмових груп. Це надзвичайно складно, однак через відсутність вибору ЗСУ докладають неймовірних зусиль, аби витиснути максимум зі своїх можливостей там.

На решті напрямків ЗСУ перешли до активної оборони. Однак продовжують успішно працювати в напрямку Бахмута. Там головне завдання – знищити як найбільшу кількість ворога в місті, який під тиском може його покинути.

Також зараз активні бої тривають в напрямку Авдіївки. Ворог зосередив зусилля на масштабних артилерійських обстрілах.

Там настає період війни логістики, адже в передчутті дощової погоди будуть працювати лише ті напрямки, де ефективні логістичні шляхи для постачання боєприпасів. Наразі росіяни можуть безперебійно постачати боєприпаси в Донецьк, тому звідти тривають безперебійні обстріли Авдіївки.

Світан зауважив, що, певно, за останні півтора року не відбувалося таких потужних обстрілів міста.

ЗСУ чинять активний опір, відстрілюються. Однак окупанти гатять із жилих кварталів Донецька, а Україна працює точково. Високоточна зброя працює в режимі контрбатарейної боротьби і намагається вразити вогневі точки росіян.

Вони працюють точно як ХАМАС, обстрілюючи з живих кварталів, розуміючи, що у відповідь, якщо і полетить, то мало,

– додав полковник в запасі.