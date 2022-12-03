Нуланд в Киеве заверила в поддержке США и пообещала передать Байдену кое-что

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд находится с визитом в Киеве. 3 декабря с ней встретился глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе визита Нуланд заверила Украину в поддержке США. Также она упомянула и о том, что Запад должен "остаться бдительным" по поводу всех угроз со стороны РФ.

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Нуланд заверила в поддержке США

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что после путинских угроз о применении ядерного оружия, звучавших летом и осенью, мир предпринял попытки убедить РФ не делать необратимого шага.

По ее словам, Россия уже сделала себя изгоем, но они объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравненного уровня. Из-за того, что ответ Запада был объединенным, Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Виктория Нуланд подчеркнула, что тактика, избранная Россией вместо ядерной эскалации, также абсолютно неприемлема.

Мой главный сигнал – сигнал солидарности в эти дни, когда Путин перешел к новому уровню варварства. Однако Украина побеждает в этой войне, Путин ее проигрывает, а мы поддерживаем вас… Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за нашу свободу тоже. Мы понимаем это, поэтому американский народ поддерживает Украину,

– заявила она.

Нуланд подчеркнула, что, несмотря на это, Запад должен "оставаться" во всех угрозах со стороны РФ.

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На днях на адрес дипмиссий Украины в ряде государств приходили бандероли с кровью и глазами животных. Заместитель госсекретаря США считает, что эти почтовые отправления вкладываются в логику действий России, однако у нее нет предметных доказательств причастности РФ.

Она добавила, что эти отправления тоже являются атакой на Украину, хотя и нет точных доказательств того, что отправителем является Россия.

Нуланд пообещала передать Байдену куклу-мотанку

Заместитель главы Госдепартамента США во время визита побывала в одном из центров спасения украинских переселенцев. Там она, вместе с 5-летним мальчиком, по имени Александр, собственноручно сделать куклу из ниток. Произведение у них получилось символическое – в сине-желтых цветах.

Нуланд заверила, что обязательно покажет ее американскому президенту Джо Байдену.

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