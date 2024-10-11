На Майдан Независимости вышли неравнодушные граждане и украинские медийщики. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Как происходило чествование памяти Виктории Рощиной в Киеве

В Киеве вечером 11 октября на Майдан Независимости, что в центре города, на акцию памяти погибшей журналистки вышло около полусотни медийщиков.



В Киеве состоялась акция по чествованию памяти Виктории Рощиной / Фото Арсена Цимбалюка, 24 Канал

Журналисты и неравнодушные граждане держали портреты умершей в российском плену Виктории Рощиной, а также осудили действия России, которая привела к смерти украинки.



Журналисты стояли с портретами умершей в российском плену журналистки / Фото Арсена Цимбалюка, 24 Канал

Акция началась в 19:00 возле пространства с флагами в честь погибших во время войны России против Украины. Почтить память пришли также коллеги, которые в разное время работали с Рощиной, в частности с УП и "Громадского".

На мероприятие пришло много медийщиков и коллег Виктории Рощиной / Фото Суспильного

Главный редактор "Громадского" Кристина Коцира рассказала журналистам Суспильного, что Виктория Рощина работала в издании более пяти лет. Журналистка буквально жила в судах и постоянно изучала Уголовный кодекс.

Даже когда мы составляли вакансию и искали человека, то писали "любить жить в суде, как Вика Рощина". Она это любила, она часами сидела в этих судах, хотя журналисты обычно это не сильно любят,

– рассказала Кристина Коцира.

Также, по словам медийщицы, Виктория Рощина сняла документальный фильм о постравматическом синдроме у военных. А после начала полномасштабного вторжения России первый ее репортаж был из Энергодара, когда российские военные зашли на территорию Запорожской АЭС.

Журналисты осудили действия России, которые привели к смерти Рощиной / Фото "Радио Свободы"

Кроме того, редакция "Громадского" выпустила заявление, где считают, что смерть Виктории Рощиной была или "результатом умышленного убийства", или "следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену".

В издании также призвали международные институты принять безотлагательные меры для проверки состояния и защиты прав 29 гражданских украинских журналистов, которые сейчас находятся в плену России. А также к фиксации очередных военных преступлений страны-агрессора, в том числе и в отношении прав журналистов.