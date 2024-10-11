На Майдан Незалежності вийшли небайдужі громадяни та українські медійники. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Як відбувалося вшанування пам'яті Вікторії Рощиної у Києві

У Києві ввечері 11 жовтня на Майдан Незалежності, що в центрі міста, на акцію вшанування памʼяті загиблої журналістки вийшло близько півсотні медійників.



У Києві відбулася акція з вшанування пам'яті Вікторії Рощиної / Фото Арсена Цимбалюка, 24 Канал

Журналісти та небайдужі громадяни тримали портрети померлої у російському полоні Вікторії Рощиної, а також засудили дії Росії, яка призвела до смерті українки.



Журналісти стояли з портретами померлої у російському полоні журналістки / Фото Арсена Цимбалюка, 24 Канал

Акція розпочалася о 19:00 поблизу простору з прапорами на честь загиблих під час війни Росії проти України. Вшанувати пам'ять прийшли також колеги, які в різний час працювати з Рощиною, зокрема з УП та "Громадського".

На захід прийшло багато медійників та колег Вікторії Рощиної / Фото Суспільного

Головна редакторка "Громадського" Христина Коціра розповіла журналістам Суспільного, що Вікторія Рощина працювала у виданні понад п'ять років. Журналістка буквально жила в судах і постійно вивчала Кримінальний кодекс.

Навіть коли ми складали вакансію і шукали людину, то писали "любити жити в суді, як Віка Рощіна". Вона це любила, вона годинами сиділа в цих судах, хоча журналісти зазвичай це не сильно люблять,

– розповіла Христина Коціра.

Також, за словами медійниці, Вікторія Рощина зняла документальний фільм про постравматичний синдром у військових. А після початку повномасштабного вторгнення Росії перший її репортаж був з Енергодару, коли російські військові зайшли на територію Запорізької АЕС.

Журналісти засудили дії Росії, які призвели до смерті Рощиної / Фото "Радіо Свободи"

Окрім того, редакція "Громадського" випустила заяву, де вважають, що смерть Вікторії Рощиної була або "результатом умисного вбивства", або "наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні".

У виданні також закликали міжнародні інституції вжити невідкладних заходів для перевірки стану і захисту прав 29 цивільних українських журналістів, що наразі перебувають в полоні Росії. А також до фіксації чергових воєнних злочинів країни-агресорки, у тому числі й щодо прав журналістів.