В День журналиста Владимир Зеленский подписал указ о награждении медийщиков, которые рассказывали миру правду о войне. Среди них – журналистка Виктория Рощина, которую посмертно наградят государственной наградой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Погибла в плену, хотя была в списках на обмен

Виктория Рощина – украинская журналистка, которая работала в "Общественном", "Украинской правде", NV и сотрудничала с "Телевидением Торонто". С начала полномасштабного вторжения она ездила в зону боевых действий, освещала ситуацию на временно оккупированных территориях и рассказывала правду о войне.

В марте 2022 года ее впервые задержали оккупанты. В августе 2023-го - во второй раз. После этого она исчезла, а 10 октября 2023 года стало известно, что Виктория погибла в плену. Ее тело со следами пыток Россия передала только в феврале 2024 года.

Рощина - символ профессии и борьбы

В марте 2025 года на церемонии "Честь профессии" одну из главных номинаций посвятили Виктории. Она стала символом украинской журналистики во время войны – честной, бесстрашной, готовой на самопожертвование. С начала полномасштабной войны погибли по меньшей мере 125 журналистов. Десятки до сих пор находятся в плену.