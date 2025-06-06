У День журналіста Володимир Зеленський підписав указ про відзначення медійників, які розповідали світові правду про війну. Серед них - журналістка Вікторія Рощина, яку посмертно нагородять державною відзнакою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента України.

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Загинула в полоні, хоч була в списках на обмін

Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала в "Громадському", "Українській правді", NV та співпрацювала з "Телебаченням Торонто". Від початку повномасштабного вторгнення вона їздила в зону бойових дій, висвітлювала ситуацію на тимчасово окупованих територіях і розповідала правду про війну.

У березні 2022 року її вперше затримали окупанти. У серпні 2023-го - вдруге. Після цього вона зникла, а 10 жовтня 2023 року стало відомо, що Вікторія загинула в полоні. Її тіло зі слідами катувань Росія передала лише в лютому 2024 року.

Рощина — символ професії та боротьби

У березні 2025 року на церемонії "Честь професії" одну з головних номінацій присвятили Вікторії. Вона стала символом української журналістики під час війни – чесної, безстрашної, готової на самопожертву. З початку повномасштабної війни загинули щонайменше 125 журналістів. Десятки досі перебувають у полоні.