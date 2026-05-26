Следствие рассматривает версию, что обмену Виктории Рощиной могла препятствовать ФСБ

Следствие рассматривает версию, что обмену Виктории Рощиной могли помешать представители ФСБ из Москвы. В частности, журналистам "Украинской правды" удалось получить соответствующие показания от источника.

Полковник полиции, первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев во время заседания временной следственной комиссии по преступлениям России против медиа 26 мая рассказал, что такая версия действительно рассматривается.

Что говорят в полиции о гибели Виктории Рощиной?

УП поинтересовались у Пантелеева, рассматривает ли следствие эту версию и информацию о том, что представители российской спецслужбы приезжали к Рощиной в Пермь и проводили допрос.

Относительно того, что обмен был остановлен работниками ФСБ, у нас отрабатывается эта версия. Информации такая есть, она действительна,

– ответил он.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции тоже отметил, что в ходе расследования нашли достаточно доказательств того, что Викторию Рощину убили за ее позицию.

"Мы исследуем, как российская преступная система работает с теми людьми, а особенно гражданами нашей страны, которые заявляют свою позицию даже в местах лишения свободы. А наша потерпевшая заявляла эту позицию смело, и это доказано в рамках уголовного производства", – добавил Пантелеев.

Следствие установило, что во время всех перемещений россияне применяли к украинской журналистке жестокие методы их режима.

В частности, в СИЗО №2 Таганрога россияне сломали ей затылочную кость, что подтверждено соответствующими судебно-медицинскими экспертизами.

Виктория постоянно подвергалась насилию, в частности, из-за требования нормальных условий содержания и отказа петь российский гимн.

Уже во время этапирования в СИЗО города Кизел, где девушка впоследствии умерла, она была в критическом состоянии. Несмотря на это администрация учреждения продолжала физическое и психическое насилие. Руководитель СИЗО знал о пребывании в его учреждении журналистки в очень тяжелом состоянии, но продолжил организовывать условия, которые ухудшили ее состояние.

Через неделю после прибытия в СИЗО, а именно 19 сентября 2024, Рощина умерла из-за непрерывных издевательств.

Что известно о Виктории Рощину?

Впервые Викторию Рощину захватили российские оккупанты в марте 2022 года. Они 10 дней удерживали ее в плену в Бердянске. Тогда она готовила материал для Hromadske и пыталась добраться из Запорожья в Мариуполь.

А в августе 2023 года журналистка исчезла на оккупированной территории.

27 мая 2024 стало известно, что она заключена на территории России, а в октябре сообщили о ее смерти.

При этом, как отмечали в ГУР, Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными.

В конце февраля тело вернули в Украину. Ее личность установили с помощью ДНК-экспертизы. Несколько месяцев эту информацию не разглашали, потому что Россия могла подменить тело, как это часто делает.

На теле девушки были ножевые ранения, она весила менее 30 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться. Также она имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.

В августе Офис Генпрокурора Украины и Нацполиция заочно сообщили о подозрении начальнику Таганрогского СИЗО № 2 в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Начальник Кизельского СИЗО также получил подозрение.