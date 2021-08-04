Сообщается, что тело всплыло из воды примерно в 14 часов. Сейчас волонтеры уже едут на место происшествия, чтобы узнать детали.

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Как она исчезла

Телеграмм "Труха" пишет, что девушка исчезла на этом водохранилище во время отдыха. В тот день компания из 8 человек каталась на катамаране.

После этого продолжались поиски, которые проводили волонтеры и спасатели. В частности, водолазы обследовали дно водоема. Однако это было безрезультатно.

Место, где вели поиски, и объявления / Фото телеграма "Труха"