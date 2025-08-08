8 августа в Киеве прощались с погибшей в российском плену Викторией Рощиной. Коллеги вспоминают ее как смелую и преданную своему делу журналистку.

Тело замученной журналистки оккупанты вернули в конце апреля 2025 года. О смерти 27-летней девушки в плену стало известно в октябре 2024 года, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве началось прощание с журналисткой Викторией Рощиной

Какой была убитая россиянами Виктория Рощина?

Во время прощания с Викторией Рощиной на Майдане Независимости коллеги поделились воспоминаниями о ней.

Так, журналист Тарас Илькив рассказал, что работал с Викторией в первые месяцы полномасштабного вторжения как редактор. Они вместе готовили темы репортажей о жизни в оккупации. Уже тогда, отметил журналист, девушка понимала, как важно держать связь с оккупированными городами. Виктория как никто верила, что на оккупированных территориях – наши люди, за которых надо бороться.

Илькив признался, что с журналисткой было работать непросто. Прежде всего, из-за личного страха.

Когда вы удаляете переписку перед ее очередной поездкой (на оккупированные территории – 24 Канал), ты просто не знаешь, когда она снова выйдет на связь, и выйдет ли вообще,

– сказал журналист.

Он отметил, что уже тогда было понятно, что Рощина делает историческую работу, на которую почти никто не способен.

Если бы меня попросили очень коротко охарактеризовать Викторию как человека, как журналиста, как коллегу – я бы сказал, что это человек, которому важно сделать то, что не может и не хочет даже делать никто,

– подытожил Илькив.

Он также поблагодарил родителей журналистки за такую дочь.

Бывший главный редактор "Громадського" Ангелина Карякина, которая работала с Викторией почти три года, вспомнила, что журналистка никогда не жаловалась, что устала.

Виктория никогда не брала отпусков. Она работала, потому что для нее это была не работа, журналистика была для нее призванием,

– сказала Карякина.

Виктория никогда не говорила, что ее что-то не устраивает. Единственное, на что она могла пожаловаться – это ограничение ее доступа к информации.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сказала, что с Викой у нее всегда будет ассоциироваться слово "служение".

Служение обществу, читателям, аудитории. Это то, что она делала с особой преданностью и смелостью. Это самый смелый человек-журналист, которого я встречала в своей жизни,

– поделилась Мусаева.