Святейший Патриарх Филарет 8 февраля вручил награду “За жертвенность и любовь к Украине” личному составу медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных. В частности, награду получил и военный Виктор Пилипенко, который откровенно заявляет о своей гомосексуальной ориентации.

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Аннулирование из-за гомосексуальности

Виктор Пилипенко после получения награды от Патриарха поделился в соцсетях фото медали и отметил, что это якобы означает изменение УПЦ КП своей позиции в отношении ЛГБТ-сообщества.

Награда, которую вручил военному Филарет / фото Виктора Пилипенко

Церковь отреагировала на сообщение военного и аннулировала его награду "из-за греховных предпочтений". Оказалось, что Филарет не знал, что военный позиционирует себя как открытого гея.

Мы благодарим воина Виктора Пилипенко за его военные заслуги, но не разделяем его греховных предпочтений и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 – аннулированной,

– сообщили в УПЦ КП.

Церковь заявила, что сообщение Пилипенко – это "откровенная манипуляция и ложь". Церковнослужащие в очередной раз подчеркнули, что занимают принципиальную негативную позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и назвали это "грехом".

Сам Виктор Пилипенко после публикации позиции УПЦ КП отметил, что признает только награды от народа Украины, которому он давал присягу.

Я даже написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-указатель к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований,

– написал военный.

Справка! Виктор Пилипенко, позывной "Француз" – боевой медик, который воюет в составе ВСУ с 2014 года. Также он является открытым геем и борцом за права ЛГБТ, в частности, в армии.

Флешмоб в сети

Военные в сети справедливо начали возмущаться такому шагу со стороны Украинской церкви. Военные и волонтеры публично и массово отказываются от награды "За жертвенность и любовь к Украине" из-за поступка церкви.

Ваши античеловеческие взгляды мне противны, а ваше погремушки, которое вы раздаете, а потом отбираете – ничего не стоит. Швырну вам эту игрушку под ноги в следующий мой возврат со службы в Киев,

– написал военный Илья Кротенко.

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