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      Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, – СМИ

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      Колесникова и Вилкула подозревают в злоупотреблении властью
      Колесникова и Вилкула подозревают в злоупотреблении властью

      Бывших нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Обоих политиков подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

      Соответствующее решение принял Октябрьский суд Днепра, пишет "ТСН". Прокуратура просила взять под арест обоих бывших народных избранников.

      Коротко о главном: Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

      Заметим, что заседание суда внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

      Прокуратура объявила подозрение в преступлениях бывшим нардепам от "Оппоблока" еще 5 сентября, не называя имен лиц. Однако известно, что говорится именно о Вилкуле и Колесникове.

      В чем подозревают Вилкула и Колесникова?Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

      Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более чем на 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Дмитрий Колесников ГПУ Коррупция Оппозиционный блок Новости Днепра Расследования Криминальные новости Александр Вилкул
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