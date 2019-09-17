Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, – СМИ

Бывших нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Обоих политиков подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Соответствующее решение принял Октябрьский суд Днепра, пишет "ТСН". Прокуратура просила взять под арест обоих бывших народных избранников.

Коротко о главном: Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

Заметим, что заседание суда внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

Прокуратура объявила подозрение в преступлениях бывшим нардепам от "Оппоблока" еще 5 сентября, не называя имен лиц. Однако известно, что говорится именно о Вилкуле и Колесникове.

В чем подозревают Вилкула и Колесникова?Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.



Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более чем на 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".