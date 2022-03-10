О дорожном знаке сообщил на своей странице в фейсбуке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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На фото видна также и столица Украины – Киев, который украшен сине-желтым флагом.

779 км. до свободного Киева. Минск, временно оккупированный Кремлем, находится в 187 км. Новый знак в Вильнюсе. Соседи белорусы, очнитесь,

– написал мэр.

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