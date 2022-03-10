Про дорожній знак повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
На фото видно також і столицю України – Київ, який прикрашений синьо-жовтим стягом.
779 км. до вільного Києва. Мінськ, тимчасово окупований Кремлем, знаходиться за 187 км. Новий шлях знак у Вільнюсі. Сусіди білоруси, прокиньтеся,
– написав мер.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Це цікаво – Робота у Польщі: куди можуть влаштуватися українки: дивіться відео