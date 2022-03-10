Про дорожній знак повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

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На фото видно також і столицю України – Київ, який прикрашений синьо-жовтим стягом.

779 км. до вільного Києва. Мінськ, тимчасово окупований Кремлем, знаходиться за 187 км. Новий шлях знак у Вільнюсі. Сусіди білоруси, прокиньтеся,

– написав мер.

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