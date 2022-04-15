В Вильнюсе украинка вместе с 300 литовцами мощно исполнила "Ой, у лузі червона калина"

21-летняя украинка Елизавета красиво спела песню "Ой у лузі червона калина". К ней присоединились 300 литовцев.

Еще в 2014 году, когда Россия напала на Украину, Елизавета была вынуждена бежать из своего дома. Со следующего года девушка переехала в Литву.

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После 24 февраля семья Елизаветы уже второй раз потеряла свой дом – россияне просто его уничтожили. Сейчас брат и мама находятся на Украине и помогают армии.

Так литовцы хотели поддержать украинцев, которые сейчас смело защищаются от российских захватчиков.

Песня вдохновляет и объединяет. Мы верим, что должны поддержать дух украинского народа в борьбе с большим злом и несправедливостью, – написала одна из организаторов Неринга Рекасюте.

Как Елизавета вместе с 300 литовцами исполнила "Ой у лузі червона калина": смотрите видео