Задержанных проверяют и опрашивают полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом на выездном брифинге рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает 24 канал.

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Десятки людей проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов по Виннице

Министр внутренних дел сообщил, что сразу после трагедии в Виннице 14 июля задержали несколько десятков человек . Они проходят опросы в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

После этого (проверки задержанных – ред. 24 канал) можно будет что-нибудь говорить. Таких данных, которые есть конкретные наводчики, нет . Мы говорим о том виде ракет… Это не вид артиллерии, который приводится "в глаза", а приводится по координатам

– отметил Монастырский.

Выездной брифинг Дениса Монастырского по ракетным ударам по Виннице: смотрите видео

Ракетный удар россиян по Виннице: что известно

В 10.46 14 июля появилась информация о взрывах в Виннице. Воздушная тревога в регионе была объявлена полчаса раньше, в 10:13. Впоследствии "прилеты" по областному центру подтвердил ряд должностных лиц разных уровней.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил , что в общей сложности россияне выпустили по Винницкой области 7 крылатых ракет типа "Калибр" из подводной лодки в Черном море. 4 из них не долетели до целей.

Стало известно, что три ракеты попали по центру Винницы, у Дома быта "Юбилейный". На момент "прилета" там было много людей – всего за медицинской помощью обратилось по меньшей мере 115 пострадавших .

По состоянию на 18:00, к сожалению, известно о по меньшей мере 21 погибшем, среди них – 3 детей . Госпитализировали 54 человека, в тяжелом состоянии находятся 34 пострадавших. Разыскивают 39 пропавших без вести . Отмечается, что ударами повреждено более 50 зданий и более 40 автомобилей.

Обратите внимание – одна из российских ракет сначала была нацелена на другой город: смотрите видео