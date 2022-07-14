Наразі затриманих перевіряють та опитують поліцейські і співробітники Служби безпеки України. Про це на виїзному брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає 24 канал.

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Десятки людей перевіряють на причетність до коригування ракетних ударів по Вінниці

Міністр внутрішніх справ повідомив, що одразу ж після трагедії у Вінниці 14 липня затримали кілька десятків людей. Вони проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України.

Після цього (перевірки затриманих – ред. 24 канал) можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема. Ми говоримо про той вид ракет… Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах,

– зазначив Монастирський.

Виїзний брифінг Дениса Монастирського щодо ракетних ударів по Вінниці: дивіться відео

Ракетний удар росіян по Вінниці: що відомо

О 10:46 14 липня з'явилась інформація про вибухи у Вінниці. Повітряна тривога у регіоні була оголошена на пів години раніше, о 10:13. Згодом "прильоти" по обласному центру підтвердила низка посадовців різних рівнів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що загалом росіяни випустили по Вінниччині 7 крилатих ракет типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. 4 з них не долетіли до цілей.

Стало відомо, що три ракети влучили по центру Вінниці, поблизу Будинку побуту "Ювілейний". На момент "прильоту" там було багато людей – загалом за медичною допомогою звернулись щонайменше 115 потерпілих.

Станом на 18:00, на жаль, відомо про щонайменше 21 загиблого, серед них – 3 дітей. Госпіталізували 54 особи, у важкому стані перебувають 34 постраждалих. Розшукують 39 зниклих безвісти. Зазначається, що ударами пошкоджено більш ніж 50 будівель і понад 40 автомобілів.

Зверніть увагу – одна з російських ракет спершу була націлена на інше місто: дивіться відео