Глава держави зауважив, що десятки тисяч українців убиті, закатовані та скалічені. Мільйони депортовані в росію або позбавлені дому через бойові дії.

До теми Це не люди, а скоти, – Зеленський виступив у Гаазі й розповів про удар по Вінниці

Тож він попросив учасників конференції у Гаазі долучитися до хвилини мовчання та вшанувати усіх вбитих росією на українській землі та в українському небі.

Президент звернув увагу на теракт росії у Вінниці

Зранку 14 липня російські крилаті ракети влучили по Вінниці, а саме у 2 громадські будівлі. Загалом окупанти випустили по Вінниці 8 ракет, 2 з яких влучило у центр міста. На момент удару там перебувало дуже багато людей.

Розбиті житлові будинки, медичний центр – в ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди – це скоти,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу: обстріл Вінниці відбувся якраз у той момент, коли у Гаазі тривала Конференція з питань підзвітності під керівництвом глави МЗС Нідерландів.

Кількість загиблих зросла до 21

Кількість загиблих постійно зростає. Під час виступу Зеленського гу Гаазі було відомо, що внаслідок удару по центру Вінниці загинуло 20 людей. Невдовзі після цього стало відомо про ще 1 загиблого.

Зауважимо, що серед 21 загиблого – 3 дітей. Загалом внаслідок удару по центру Вінниці постраждало близько 90 людей.

До теми – Зеленський виступив у Гаазі: дивіться відео