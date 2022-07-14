Глава государства отметил, что десятки тысяч украинцев убиты, замучены и искалечены. Миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий.

К теме Это не люди, а скоты, – Зеленский выступил в Гааге и рассказал об ударе по Виннице

Он попросил участников конференции в Гааге присоединиться к минуте молчания и почтить всех убитых россией на украинской земле и в украинском небе.

Президент обратил внимание на теракт россии в Виннице

Утром 14 июля российские крылатые ракеты попали по Виннице, а именно в 2 общественных здания. Всего оккупанты выпустили по Виннице 8 ракет, 2 из которых попали в центр города. На момент удара там находилось очень много людей.

Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Пылали машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такое не могли сделать люди – это скоты,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание: обстрел Винницы произошел как раз в тот момент, когда в Гааге шла Конференция по подотчетности под руководством главы МИД Нидерландов.

Число погибших возросло до 21

Число погибших постоянно растет. Во время выступления Зеленского в Гааге было известно, что в результате удара по центру Винницы погибли 20 человек. Вскоре после этого стало известно еще об одном погибшем.

Заметим, что среди 21 погибшего – 3 детей. Всего в результате удара по центру Винницы пострадали около 90 человек.

Зеленский выступил в Гааге: смотрите видео