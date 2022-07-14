Глава государства отметил, что десятки тысяч украинцев убиты, замучены и искалечены. Миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий.
К теме Это не люди, а скоты, – Зеленский выступил в Гааге и рассказал об ударе по Виннице
Он попросил участников конференции в Гааге присоединиться к минуте молчания и почтить всех убитых россией на украинской земле и в украинском небе.
Президент обратил внимание на теракт россии в Виннице
Утром 14 июля российские крылатые ракеты попали по Виннице, а именно в 2 общественных здания. Всего оккупанты выпустили по Виннице 8 ракет, 2 из которых попали в центр города. На момент удара там находилось очень много людей.
Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Пылали машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такое не могли сделать люди – это скоты,
– подчеркнул Зеленский.
Число погибших возросло до 21
Число погибших постоянно растет. Во время выступления Зеленского в Гааге было известно, что в результате удара по центру Винницы погибли 20 человек. Вскоре после этого стало известно еще об одном погибшем.
Заметим, что среди 21 погибшего – 3 детей. Всего в результате удара по центру Винницы пострадали около 90 человек.
Зеленский выступил в Гааге: смотрите видео