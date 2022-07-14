Он акцентировал на том, что среди пострадавших есть и дети. Ведь россияне посреди дня нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре города.

Заметьте Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

Пока в Гааге продолжается конференция по вопросам подотчетности под руководством главы МИД Нидерландов, Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице по меньшей мере один ребенок. За каждую каплю украинской крови и слезы мы будем судить российских военных преступников,

– написал Кулеба.

Удар по Виннице прокомментировал Зеленский: смотрите видео