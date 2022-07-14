Акт терроризма, – депутат Европарламента отреагировал на циничный удар по Виннице

Сегодня, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по Виннице, в результате чего пострадали десятки человек. Украинцы на весь мир кричат о том, что россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма, а еще лучше государством-террористом.

Нужно продолжать объяснять людям в Европе, что происходит

Однако добиться такого результата будет непросто даже несмотря на то, что зверства оккупантов видят все. Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Он признал, что сегодняшний удар по Виннице, как и другие преступления россиян, акт государственного терроризма. По-другому такие действия россии, в результате которых страдают мирные украинцы, среди которых есть и дети, назвать нельзя.

Вместе с тем, многие в Европе думают, что в любом случае необходимо держать открытым окно для переговоров или каких-либо контактов с россией. Если ее признают государством-террористкой, вести переговоры будет трудно.

Именно поэтому Ауштрявичюс говорит, что тяжело представляет большую поддержку со стороны некоторых государств по присвоению россии такого статуса.

Это будет достаточно сложно. Но об этом все равно нужно говорить, чтобы люди поняли, почему мы так обсуждаем этот вопрос.

– считает евродепутат.

По его убеждению, признание россии государством-террористом – существенно помогло бы в политической дискуссии, такой официальный статус очень нужен. Хотя, вероятно, она его не будет, но необходимо продолжать объяснять людям и политикам то, что сейчас происходит и почему это идет из россии. Особенно важно доносить это европейцам, неважно на каком уровне – национальном, региональном или муниципальном.

Евродепутат Ауштрявичюс об обстреле Винницы: смотрите видео

Что известно о ракетных обстрелах по Виннице 14 июля

Утром 14 июля в Винницкой области, как и во многих других регионах Украины, сирены известили о воздушной тревоге. Через полчаса после этого появились сообщения о взрывах в Виннице. Это подтвердили в городском совете.

Глава Винницкой ОВА сообщил, что 4 вражеских ракеты сбили силы ПВО, однако некоторые все же попали в центр города – парковку близ Дома быта "Юбилейный". Частично был разрушен медицинско-диагностический центр, расположенный рядом.

В результате "прилетов" загорелся пожар. Там горело около 50 автомобилей.

По состоянию на 18:40 стало известно о 22 погибших, среди которых дети. За помощью к врачам обратились 115 человек. 52 из них госпитализировали, 34 – в тяжелом состоянии, еще 5 – в критическом.

В полицию продолжают обращаться люди, чьи близкие были или могли быть в районе "прилетов". В ГСЧС сообщили о 46 пропавших лицах, связь с которыми отсутствует.

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