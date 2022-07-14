Ракеты по Виннице выпустили из подлодки из Черного моря
14 июля 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице с Черного моря. Именно оттуда были выпущены вражеские ракеты.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. российские оккупанты выпустили на Винничину 7 крылатых ракет "Калибр".
Важно Ракетный обстрел Винницы: количество погибших возросло до 17 человек
4 ракеты удалось сбить
К счастью, из 7 выпущенных россией ракет, 4 удалось сбить. Половину ракет сбили Воздушные силы ВСУ. россия запустила ракеты "Калибр" с подводной лодки в Черном море.
Сегодня, 14 июля около 11 часов, российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру Винницы,
– сообщил Игнат.