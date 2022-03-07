Винница и Житомир – воздушная тревога: немедленно в укрытие

В Виннице и Житомире объявили воздушную тревогу. Это значит, что надо немедленно пойти в укрытие.

В Виннице зазвучали сирены примерно в 11:34. В Житомире услышали соответствующий сигнал в 11:38.

Обратите внимание В результате российской атаки в Виннице пострадали 10 гражданских и военных

Заметим, что пока не будет сигнала об отбое – из укрытий выходить нельзя, это опасно.

Позаботьтесь о пожилых родственниках или соседях, а также – людях с инвалидностью.

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