В Виннице и Харькове – воздушная опасность

В Харькове и Виннице раздаются сирены. Всем местным жителям советуют спуститься в укрытие.

Харьков испытывает сокрушительные удары авиации врага. Противник безжалостно бьет по гражданской инфраструктуре и жилому сектору.

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Недавно в Харькове уничтожили единственные супермаркеты в районе

Жутким был удар по самому центру Харькова – площадь Свободы. Авиаудар задел ОГА, Филармонию и Оперный театр. Погибли около 10 человек, десятки пострадавших.

Вечером враг ударил по 2 супермаркетам, единственным в округе. Теперь людям некуда сходить за едой.

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