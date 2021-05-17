Набросился с ножом: в Виннице мужчина порезал 2 человек прямо посреди улицы
В Виннице 16 мая молодой человек с ножом в руках набросился на людей на улице. Он порезал двоих прохожих. Сейчас нарушителя задержали.
Источник:"Суспільне"
Полицию на место инцидента вызвали очевидцы происшествия. Мужчину задержали сразу после совершения преступления.
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Мужчина с ножом напал на людей
Злоумышленник набросился на прохожих на улице А. Первозванного. В комментарии журналистам пресс-секретарь полиции Винницы Анна Олейник рассказала, что мужчина нанес непроникающие раны лица и руки двоим винничанам, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь.
Детали о напавшем
По данным следствия, злоумышленник 1998 года рождения. Пресс-секретарь рассказала, что нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас правоохранители устанавливают, был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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