В Виннице 16 мая молодой человек с ножом в руках набросился на людей на улице. Он порезал двоих прохожих. Сейчас нарушителя задержали.

Полицию на место инцидента вызвали очевидцы происшествия. Мужчину задержали сразу после совершения преступления.

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Мужчина с ножом напал на людей

Злоумышленник набросился на прохожих на улице А. Первозванного. В комментарии журналистам пресс-секретарь полиции Винницы Анна Олейник рассказала, что мужчина нанес непроникающие раны лица и руки двоим винничанам, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь.

Детали о напавшем

По данным следствия, злоумышленник 1998 года рождения. Пресс-секретарь рассказала, что нарушитель вел себя неадекватно. Сейчас правоохранители устанавливают, был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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