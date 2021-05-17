У Вінниці 16 травня молодий чоловік з ножем у руках накинувся на людей на вулиці. Він порізав двох перехожих. Наразі порушника затримали.

Поліцію на місце інциденту викликали очевидці події. Чоловіка затримали одразу після скоєння злочину.

Зауважте На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який заснув вдома у шафі

Чоловік з ножем напав на людей

Зловмисник накинувся на перехожих на вулиці А. Первозваного. У коментарі журналістам речниця поліції Вінниці Ганна Олійник розповіла, що чоловік наніс непроникаючі рани обличчя та руки двом вінничанам, які йшли вулицею. Їм надали медичну допомогу.

Деталі про нападника

За даними слідства, зловмисник з 1998 року. Речниця розповіла, що порушник поводився неадекватно. Наразі правоохоронці встановлюють, чи чоловік був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Читайте також У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

Коротко про останні злочини в Україні