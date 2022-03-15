В Виннице, Николаеве и Житомире – воздушная тревога: всем в укрытие
15 марта 2022 , 11:09Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Виннице, Николаеве и Житомире есть угроза вражеского обстрела. Жильцам нужно немедленно уйти в укрытие.
Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить украинские города. Враг наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
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Тревога в Виннице, Николаеве и Житомире
В Виннице, Николаеве и Житомире раздается сирена, объявлена воздушная тревога. Жильцам нужно немедленно уйти в укрытие.
Покинуть безопасное место можно будет лишь после соответствующего сигнала.
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