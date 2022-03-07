В Виннице объявили воздушную тревогу
7 марта 2022 , 07:33Читати новину українською
Источник:Суспільне Вінниця
В Виннице раздаются сирены. Системы оповещения включены в 07:30.
Быстро спускайтесь в хранилище. Находитесь там, пока не получите сообщение об отбое тревоги.
Важно В результате российской атаки в Виннице пострадали 10 гражданских и военных
Выходить раньше – опасно. Также позаботьтесь о пожилых родственниках или соседях. Помогите им пройти в убежище.
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