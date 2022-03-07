В Виннице объявили воздушную тревогу

В Виннице раздаются сирены. Системы оповещения включены в 07:30.

Быстро спускайтесь в хранилище. Находитесь там, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

Важно В результате российской атаки в Виннице пострадали 10 гражданских и военных

Выходить раньше – опасно. Также позаботьтесь о пожилых родственниках или соседях. Помогите им пройти в убежище.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!