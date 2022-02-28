В Виннице раздается тревожная сирена: всем – в укрытие

В ночь на 28 февраля в Виннице снова воздушная тревога. Тревожные сирены в городе зазвучали в 1:40. Местные жители – двигайтесь в укрытие.

Сохраняйте спокойствие и быстро спрячетесь в укрытиях. Там нужно находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги.

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Отметим, что вечером 27 февраля и в ночь на 28 февраля тревожные сирены звучат в Виннице почти каждый час. Воздушную тревогу объявляли около 22:52, в 23:56, а также в 00:36 и снова в 1:40.

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