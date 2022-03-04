В Виннице раздается воздушная тревога

В Виннице около 18:50 4 марта раздалась воздушная тревога. Людей просят срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

Находиться в безопасном месте необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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В Виннице воздушная тревога – всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

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