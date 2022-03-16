В Виннице во время воздушной тревоги раздаются взрывы
16 марта 2022 , 04:16Читати новину українською
В Виннице слышны взрывы. Предварительно, информации о том, где именно атаковала Россия – нет.
Информацию о взрывах обнародовало Суспільне. Об этом издание сообщило ориентировочно в 04.03 16 марта.
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В Виннице – взрывы
В Виннице слышны взрывы,
– говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, о воздушной тревоге в Винницкой области сообщили в 02:58 16 марта. До сих пор отбоя тревоги не было. То есть людям до сих пор нужно находиться в укрытии.
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