В Виннице сработала ПВО, ищут обломки ракет, – ОВА

Около 20:30 в нескольких регионах Украины были слышны взрывы. В Виннице, по предварительным данным, сработала украинская противовоздушная оборона.

В настоящее время обломки сбитых вражеских ракет ищут. В официальном телеграме Винницкой ОВА такая информация появилась в 21:16.

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Вражеские ракеты над Винницей сбила ПВО

В Винницкой ОВА сообщили, что два всплеска, которые местные жители услышали около 20:07 3 мая, – это результат работы украинской противовоздушной обороны.

Обломки сбитых ракет ищут,

– уточнили в ОВА.

В сообщении призвали граждан не комментировать в соцсетях никакой официально неподтвержденной информации, а также не выкладывать фото или видео последствий вражеских ударов.

Обратите внимание, что ПВО сбила вражеские ракеты над Винницей во время воздушной тревоги, объявленной ранее почти по всей территории Украины. Не пренебрегайте безопасностью и обязательно спускайтесь в укрытие, когда слышите сирену.

К слову, по состоянию на 21:16 в телеграм-канале "єТривога" уже сообщили об отбое воздушной тревоги в Винницкой области. Впрочем, в дальнейшем не теряйте бдительности и будьте осторожны!

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