Видео винницких сирен обнародовали очевидцы в сети.

Важно Как вы будете защищать себя, если так медленно помогаете нам, – Зеленский обратился к Европе

Ранее сирены уже включали и в других крупных городах Украины, в частности в Киеве, Харькове и Львове.

Что надо делать, если включили сирены

Чиновники отметили, что после включения сирень всю нужную информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио. В сообщении людям должны предоставить:

информацию о чрезвычайной ситуации;

место и время ее возникновения;

очертить территорию, которая попадает в зоны поражения;

рассказать о порядке действий в условиях ЧС.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции