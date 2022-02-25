Видео винницких сирен обнародовали очевидцы в сети.
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Ранее сирены уже включали и в других крупных городах Украины, в частности в Киеве, Харькове и Львове.
Что надо делать, если включили сирены
Чиновники отметили, что после включения сирень всю нужную информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио. В сообщении людям должны предоставить:
- информацию о чрезвычайной ситуации;
- место и время ее возникновения;
- очертить территорию, которая попадает в зоны поражения;
- рассказать о порядке действий в условиях ЧС.