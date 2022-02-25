Відео вінницьких сирен оприлюднили очевидці у мережі.

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Раніше сирени вже вмикали і в інших великих містах України, зокрема у Києві, Харкові та Львові.

Що треба робити, якщо увімкнули сирени

Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:

  • інформацію про надзвичайну ситуацію;
  • місце і час її виникнення;
  • окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;
  • розповісти про порядок дій в умовах НС.