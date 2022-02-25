Відео вінницьких сирен оприлюднили очевидці у мережі.

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Раніше сирени вже вмикали і в інших великих містах України, зокрема у Києві, Харкові та Львові.

Що треба робити, якщо увімкнули сирени

Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:

інформацію про надзвичайну ситуацію;

місце і час її виникнення;

окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;

розповісти про порядок дій в умовах НС.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції